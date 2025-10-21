Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoldan geçen bir araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoldan geçen bir araçta hasar oluştu.

        Malatya Caddesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

        Yıkım çalışmaları sırasında bina aniden devrildi.

        Bu sırada yoldan geçen bir otomobil, binanın çıkardığı yoğun toz bulutu ve savrulan molozlardan etkilendi.

        Otomobilde hasar meydana geldi.

        Olay anını, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, kepçenin yıktığı binanın devrilmesi, ardından toz bulutu ve molozların yoldaki araca isabet etmesi yer alıyor.

        Kimsenin yaralanmadığı olayda, ekiplerin yola savrulan molozları kaldırma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Kahramanmaraş'tan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi
        Kahramanmaraş'tan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi