Kahramanmaraş'ta ata sporu güreş heyecanı

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş, 25-26 Ekim tarihlerinde Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası ve ilk kez düzenlenecek Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Dünya Güreş Birliği iş birliğinde ilk defa düzenlenecek Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelecek pehlivanlar er meydanına çıkacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AA muhabirine, güreşin sadece bir spor değil aynı zamanda bir kültür, disiplin ve miras olduğunu belirtti.

Sporda marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Özdemir, "Dünya güreşinin bu önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizim için sadece bir spor başarısı değil aynı zamanda şehrimizin spor turizmi açısından önemli bir kazanımı ve geleneksel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına da tarihi bir adımdır." dedi.

- "Güreşin başkenti ünvanını taçlandıracak"