Kahramanmaraş'ta, Filistin'e destek eylemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz eylemlerine 30. günde devam etti.

Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar, bu kez farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterileri sahneledi.

Toplanan grup adına açıklama yapan Çağrı Kibarkaya, Filistin halkının sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kibarkaya, "30 gündür devam eden eylemlerimiz bundan sonra da sürecek. Filistin'deki zulmü dünyaya duyurmak, onların sesi olmak için buradayız. Biz bir topluluk değil, gönüllü iyilikseverleriz. Bu mesele sadece bugünün değil, 70-100 yıldır süregelen bir zulümdür. Biz İsrail'i ve destekçilerini boykot ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak istiyoruz. Ateşkes yapılmış olabilir ama bunun gerçekçi olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından bir süre daha sessiz eylemlerinde devam eden grup daha sonra dağıldı.