        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı davasında tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'a yerel mahkemece 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen hükmü hukuka uygun buldu.

        Giriş: 31.10.2025 - 23:28 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:28
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen ceza hukuka uygun bulundu
        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği Melike Hanım Apartmanı davasında tutuklu sanık Sıtkı Okumuş'a yerel mahkemece 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen hükmü hukuka uygun buldu.

        Davaya bakan Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 10 Ocak 2025'teki karar duruşmasında, binanın statik proje müellifi ve fenni mesulu Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapse çarptırmasına ilişkin hükmüne sanık avukatınca itiraz edildi.

        İtirazı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, dosyayı kararın niteliği, başvuru süresi ve suç tarihi bakımından inceledi.

        Daire, yapılan inceleme sonucu, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına, delillerin ve işlemlerin eksiksiz olduğuna, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde yapıldığına hükmetti.

        Ceza dairesi bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesi gereğince sanık avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

        Ayrıca sanığın kusurunun ağırlığı, hükmolunan ceza miktarı, tutukluluk süresi ve dosya kapsamı dikkate alınarak, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

        Söz konusu kararda ayrıca dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

