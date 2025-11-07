Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
