        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Sütçü İmam vefatının 103. yılında kabri başında anıldı

        Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 103. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:51
        Sütçü İmam vefatının 103. yılında kabri başında anıldı
        Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 103. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından düzenlenen program, Sütçü İmam'ın Bektutiye Camisi avlusundaki kabri başında gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

        Anma programına, Sütçü İmam'ın yakınları, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Sütçü İmam

        1872 yılında Bektutiye Mahallesi’nde doğan Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi’nde gönüllü imamlık yaptı.

        Kentin işgali sırasında 31 Ekim 1919’da düşmana ilk kurşunu atarak Maraş Milli Mücadelesi'nin sembol isimlerinden biri oldu.

        Şehrin düşmandan temizlenmesinin ardından Maraş Kalesi'ndeki topun idaresini üstlendi. 25 Kasım 1922'de, barutun ateş alması sonucu oluşan yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Alman Eğitim Hastanesi'nde vefat etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

