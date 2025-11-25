Sütçü İmam vefatının 103. yılında kabri başında anıldı

Kentin işgali sırasında 31 Ekim 1919’da düşmana ilk kurşunu atarak Maraş Milli Mücadelesi'nin sembol isimlerinden biri oldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam'ı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

