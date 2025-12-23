Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 88 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 88 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık" suçundan 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı

        Benzer Haberler

        Dolandırıcılıktan 88 yıl hapis alan şahıs yakalandı
        Dolandırıcılıktan 88 yıl hapis alan şahıs yakalandı
        Parkta, büyük saksıdaki ağacı otomobilin bagajına koyup çaldılar
        Parkta, büyük saksıdaki ağacı otomobilin bagajına koyup çaldılar
        Kahramanmaraş'ın Germanicia mozaikleri kadınların emeğiyle yeniden hayat bu...
        Kahramanmaraş'ın Germanicia mozaikleri kadınların emeğiyle yeniden hayat bu...
        Tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirildi
        Tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirildi
        Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar
        Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar
        KSÜ'de "Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri" takı sergisi açıldı
        KSÜ'de "Kahramanmaraş'ın Zenginlikleri" takı sergisi açıldı