        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:50 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:50
        Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        –Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.E.E. yönetimindeki 23 DT 432 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki 46 ANB 839 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.H.K. ve S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

