Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 53 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 25 litre sahte viski, 7 litre sahte rakı, 36 litre etil alkol ve anason yağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.