Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 53 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 25 litre sahte viski, 7 litre sahte rakı, 36 litre etil alkol ve anason yağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Proton Apartmanı'ndaki 64 kişinin ölümüne...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Proton Apartmanı'ndaki 64 kişinin ölümüne...
        Kahramanmaraş itfaiyesi 2025 yılında 16 bin 306 olaya müdahale etti
        Kahramanmaraş itfaiyesi 2025 yılında 16 bin 306 olaya müdahale etti
        Traktörlerle tarlada kar drifti
        Traktörlerle tarlada kar drifti
        Gören yağmur zanneti, gerçek patlayan enerji borusu çıktı
        Gören yağmur zanneti, gerçek patlayan enerji borusu çıktı
        Hava sıcaklığı eksilere düştü, inşaatlarda çalışmalar durma noktasında geld...
        Hava sıcaklığı eksilere düştü, inşaatlarda çalışmalar durma noktasında geld...
        Bağ evinde mahsur kalan aileye itfaiyeden erzak desteği
        Bağ evinde mahsur kalan aileye itfaiyeden erzak desteği