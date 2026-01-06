Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

        Kahramanmaraş kent merkezinde sıfırın altında 9 derece ölçülen sıcaklığın son 57 yılın en düşük değeri olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:13
        Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
        Kahramanmaraş kent merkezinde sıfırın altında 9 derece ölçülen sıcaklığın son 57 yılın en düşük değeri olduğu bildirildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 31 Aralık 2025 gecesi başlayan kar yağışının günlerce etkisini sürdürdüğü, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte şehir merkezinin beyaza büründüğü belirtildi.

        Soğuk havanın özellikle gece saatlerinde etkisini artırdığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda sıcaklık sıfırın altında 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü'nde sıfırın altında 20,8, Nurhak'ta sıfırın altında 18, Türkoğlu'nda sıfırın altında 14, Çağlayancerit'te sıfırın altında 19,6 ve Pazarcık'ta sıfırın altında 13,2 dereceye kadar düştü. Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık'ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı. Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği ilçelerden biri olan Göksun'da ise sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan'da sıfırın altında 22,7, Afşin'de sıfırın altında 20,6, Andırın'da sıfırın altında 15,4 ve şehir merkezinde ise sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde sıfırın altında 9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü."

