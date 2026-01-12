Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik köpeği köpek "Alfi"nin de yer aldığı aramalarda, hoparlör içerisine gizlenmiş 8 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 807 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

