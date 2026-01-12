Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik köpeği köpek "Alfi"nin de yer aldığı aramalarda, hoparlör içerisine gizlenmiş 8 bin sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 807 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
