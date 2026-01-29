Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.



Bu kapsamda kent girişinde durdulan araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

