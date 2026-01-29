Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

        Bu kapsamda kent girişinde durdulan araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusu patladı: 3 yaralı
        Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusu patladı: 3 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldı
        Yarım asırlık birlikteliği deprem bitirdi, eşini ve torununu unutamadı
        Yarım asırlık birlikteliği deprem bitirdi, eşini ve torununu unutamadı
        Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
        Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı