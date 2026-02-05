Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde arama kurtarma ekibi olarak görev alan Türk Kızılay Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk, 4 katlı binanın enkazından 138 saat sonra kurtardıkları Taşhan ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde arama kurtarma ekibi olarak görev alan Türk Kızılay Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk, 4 katlı binanın enkazından 138 saat sonra kurtardıkları Taşhan ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 4 katlı Kiraz Apartmanı'nda yaşayan Celal (62), eşi Yasemin (58) ile oğulları Ensar Taşhan (20), 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde kendi binaları ve bitişikteki 8 katlı Köker Sitesi'nin enkazı altında kaldı.

        Aile fertleri, Türk Kızılay Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu depremin 138'inci saatinde kurtarılabildi.

        Depremzede aile, yaşanan afetin ardından kendilerine her türlü desteği sunan Öztürk ile iletişimi hiç koparmadı.

        Enkazdan kurtarıldığında 17 yaşında olan genç depremzedenin tüm eğitim giderlerini üstlenen Öztürk, Kahramanmaraş Türk Kızılay ekibinin de katılımıyla afetin 3. yılında aileye sürpriz ziyarette bulundu.

        Duygusal anların yaşandığı ziyarette genç depremzede ve ailesi gözyaşlarını tutamayıp Öztürk ve beraberindekilere defalarca teşekkür etti.

        Türk Kızılay Antalya Denetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk, AA muhabirine, Antalya'dan toplanan insani yardımları dağıtmak üzere Kahramanmaraş'a geldiğini, boş kalan zamanlarını ise enkaz alanlarında arama kurtarma faaliyetlerine katılarak veya mezarlıklardaki defin işlerine yardımda bulunarak değerlendirdiğini hatırlattı.

        Öztürk, depremin 6. gününde de Taşhan ailesinin bulunduğu enkaz alanındaki arama kurtarma faaliyetine katıldığını ve hep birlikte Ensar'ı dışarı çıkardıklarını aktardı.

        Ensar ile ilk iletişimi kendisinin kurduğunu ve o andan itibaren bağlarının hiç kopmadığını anlatan Öztürk, Ensar'ın sağ çıkmasının tüm ekibe bir umut olduğunu vurguladı.

        Öztürk, 3 yıldır aileyle iletişim halinde olduklarını, onların duasını çok önemsediklerini, Ensar'ı Antalya'ya davet edip orada görüştüklerini ancak aileyle ilk defa yüz yüze geldiklerini anlattı. Öztürk, "3 yıl sonra ilk defa evine geliyorum Ensar'ın. Ensar geleceğimi belki tahmin etmiştir ama eşim son anda ekibe dahil oldu. Gerçekten bugün burada olmak, akşam Ensar'ın evinde kalmak, sabahlamak hep planladığımız bir şeydi. Şimdi kısmet oldu. Sabaha kadar muhabbet edeceğiz. Allah nasip ederse yarın akşam döneceğiz. Acılı bir günde doğan, 3 yılın üzerine kurulan kardeşlik dostluk, muhabbet bugün devam edecek. Sabaha kadar büyük ihtimal uyumayacağız." ifadelerini kullandı.

        - Ensar ile ilk iletişimi Öztürk sağladı

        Depremzede Ensar Taşhan da deprem anı ve enkaz altındayken verdiği mücadelenin ardından kendisini kurtaran ekipteki Öztürk ile bağının her geçen gün güçlendiğini söyledi.

        Günler sonra gözünü ilk açtığında Öztürk'ü gördüğünü ve ilk onunla iletişim kurduğunu anlatan Taşhan, şunları kaydetti:

        "İlk çıktığımda Ömer ağabeyin sesini duymuştum. Ömer ağabey ilk başta adımı sordu. Ensar diye cevapladıktan sonra kendisi de ne güzel bir ismin varmış demişti. Bu cümle aklımdan hiçbir şekilde çıkmadı. Ömer ağabeyin sesi, sürekli kulağımda yankılandı ve çok mutlu olmuştum. Ben hayatımda ilk defa mutluluktan o zaman ağlamıştım. Ömer ağabeyden, ailesinden, Kızılay'dan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Kendisi bizi çok şaşırttı. Çok teşekkür ederim eşine de, kendisine de. Beni zaten daha önceki zamanlarda misafir etmişlerdi. Kendileriyle daima iletişim halindeydik, görüşüyorduk. İlk gördüğüm anda çok mutlu oldum. Sarılmak istedim. Ömer abiyi çok seviyorum."

        Anne Yasemin Taşhan, ziyaretin kendilerini ziyadesiyle duygulandırdığını belirterek, enkaz altından kurtarılmasında emeği geçen asker, polis başta olmak üzere emekleri geçen herkese sürekli dua ettiğini dile getirdi.

        Baba Celal Taşhan da gözyaşlarına hakim olamayarak, kendilerini enkaz altında yaşam mücadelesi verirken dışarıda gösterilen gayret ve duaların hayata bağladığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Gülerek uğurladığı müşterileri bir gün sonra enkaz altında kaldı Depremden...
        Gülerek uğurladığı müşterileri bir gün sonra enkaz altında kaldı Depremden...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - TKDK'den Kahramanmaraş'taki depremzede...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - TKDK'den Kahramanmaraş'taki depremzede...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta deprem anında acil çağ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta deprem anında acil çağ...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini haya...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini haya...
        Deprem sonrası bel fıtığı vakalarında artış yaşandı
        Deprem sonrası bel fıtığı vakalarında artış yaşandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar göre...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar göre...