Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü teknik heyeti ve sporcuları, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri futbolcu arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet ve sporcuların mezarlık ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, "Takımımız, teknik heyetimiz, futbolcularımızla birlikte 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin 3. yıl dönümünde yaşadığımız büyük acıyı bir kez daha yad etmek amacıyla deprem şehitliğini ziyaret etmiştir. Bu anlamlı günde başta tüm deprem şehitlerimiz olmak üzere hayatını kaybeden sporcularımızı da rahmet ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, 6 Şubat 2023 depremlerinde 5'i futbolcu, 9'u güreşçi olmak üzere 14 sporcusunu kaybetmişti.

