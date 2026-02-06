Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 04:18 Güncelleme: 06.02.2026 - 04:18
        Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

        Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

        Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

        Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

        Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

        Hançer, AA muhabirine, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

        Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

