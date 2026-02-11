Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla fener alayı tertiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:33 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla fener alayı tertiplendi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında 12 Şubat Parkı'nda toplanan vatandaşlar, sağanak yağış altında ellerinde Türk bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Kuvay-ı Milliye dönemini simgeleyen çete kıyafetleri ve kentin yöresel kıyafeti "Maraş Abası" giyen gençler, programda davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe eşlik etti.

        Yürüyüşün ardından 6. Kolordu Bölge Bando Takımı, askeri marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

        Sağanak yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu konserde, vatandaşlar da bandoya eşlik etti.

        Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
        Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun e...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun e...
        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Adaletin bizim olayımızda sarsıldığını ve del...
        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Adaletin bizim olayımızda sarsıldığını ve del...
        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilg...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilg...
        Hastanede eski eşi öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet cezası istinafta...
        Hastanede eski eşi öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet cezası istinafta...