        Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

        Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

        Kahramanmaraş'ta yükümlüler, ramazan ayına hazırlık kapsamında kent merkezindeki ve kırsaldaki camileri temizledi.

        Anadolu Ajansı
        17.02.2026 - 16:10
        Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı
        Kahramanmaraş'ta yükümlüler, ramazan ayına hazırlık kapsamında kent merkezindeki ve kırsaldaki camileri temizledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yerine getirmeleri amacıyla ramazan ayı öncesinde 95 yükümlü görevlendirildi.

        Yükümlüler, kentin sembol ibadethanelerinden Abdulhamithan Cami başta olmak üzere ihtiyaç duyulan 153 caminin iç ve dış mekanlarında detaylı temizlik yaptı.

        Cami ve mescitlerin halılarını süpüren yükümlüler, daha sonra mermerleri, kütüphane bölümlerini, ayakkabılıkları, mihrap, minber ve avizeleri titizlikle temizledi.

        Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller de Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve ramazan ayı öncesinde camilerin temizliğini gerçekleştiren yükümlülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

