Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıyların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
