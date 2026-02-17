Canlı
        Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:51
        Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıyların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B, yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

