        Kahramanmaraş Haberleri

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın vefat eden annesi Esme Çayır'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:24
        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın vefat eden annesi Esme Çayır'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

        Esme Çayır için Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Remzi Çayır ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

        Esme Çayır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, partililer, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

