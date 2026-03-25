Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

        SİNAN DORUK - Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı bu sezon 500 bini aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olma özelliği taşıyan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2 bin 300 metre rakımda, toplam 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip dört mevsim hizmet veren önemli bir rekreasyon alanı olarak öne çıkıyor.

        Kış sezonu boyunca ara tatil, yarıyıl tatili ve bayram sürecinde çevre illerden gelen kayakseverleri ağırlayan tesis, yoğun ilgi gördü.

        Etkili kar yağışının ardından sezonu uzayan kayak merkezi, amatör ve profesyonel kayakçılara hitap eden doğal karla kaplı pistleri, telesiyej sistemi ile snowboard ve kızak alanlarıyla günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih ediliyor.

        Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı kayak merkezinde sezonun nisan ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

        Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, AA muhabirine, sezonu 3 Ocak'ta açtıklarını ve ziyaretçi yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Hafta sonları, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Bağcı, "Çevre illerden gelen kayakseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tesisimizi her gün canlı tuttular. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için gece pist düzenleme çalışmalarını sürdürdük, gün içinde ise pist güvenliğini sağlayarak sorunsuz bir sezon geçirmek için çaba gösterdik." dedi.

        Bağcı, sezon başında koydukları ziyaretçi sayısına ulaştıklarını kaydederek, "Sezon başında 500 bin ziyaretçi hedefi koymuştuk ve bu hedefe ulaştık. Hava şartlarının değişmesiyle sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Yeni sezonda daha yoğun katılım bekliyoruz." diye konuştu.

        - Ziyaretçilerden tam not

        Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçilerden Kadir Arslan, 26 kişilik bir grupla geldiklerini belirterek, tesisin düzenli ve güvenli olduğunu, özellikle arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunmasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

        Ziyaretçilerden Bekir Akkuş, arkadaş grubuyla Gaziantep'ten geldiklerini, ilk kayak deneyimlerini burada yaşadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Nida Dönmez ise 16 kişilik bir grupla Kahramanmaraş'a geldiklerini, hayatında ilk kez kayak yaptığını ve deneyimi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

