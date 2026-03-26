Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari ve 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.



Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, başka bir kooperatifte yöneticilik yaptığını, söz konusu binanın yapımında görev almadığını ileri sürdü.



Binada gelini ve ailesinin de hayatını kaybettiğini belirten Tepebaşı, "Binanın çürük olduğunu bilsem onların orada oturmasına izin vermezdim. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Bu binaların garanti süresi geçmiştir, zaman aşımına uğramıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.



Müşteki T.D, firari sanıkların bir an önce yakalanarak yargılanmalarını istediklerini ifade etti.



Müşteki D.I. ise "Ben yaşayan bir ölü gibiyim hakim bey. Tevfik Tepebaşı madem öğretmendi, neden kooperatif başkanı oldu, neden evlerle ilgilendi? Sanıkların olası kasttan yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

