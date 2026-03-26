        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari ve 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, başka bir kooperatifte yöneticilik yaptığını, söz konusu binanın yapımında görev almadığını ileri sürdü.

        Binada gelini ve ailesinin de hayatını kaybettiğini belirten Tepebaşı, "Binanın çürük olduğunu bilsem onların orada oturmasına izin vermezdim. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Bu binaların garanti süresi geçmiştir, zaman aşımına uğramıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki T.D, firari sanıkların bir an önce yakalanarak yargılanmalarını istediklerini ifade etti.

        Müşteki D.I. ise "Ben yaşayan bir ölü gibiyim hakim bey. Tevfik Tepebaşı madem öğretmendi, neden kooperatif başkanı oldu, neden evlerle ilgilendi? Sanıkların olası kasttan yargılanmasını istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali

        Benzer Haberler

        Hamileyim diye geldi, tümör teşhisi konuldu Gebelik belirtileri farklı hast...
        Hamileyim diye geldi, tümör teşhisi konuldu Gebelik belirtileri farklı hast...
        Büyükşehir, Elbistan Hacı Esat Efendi Caddesi'ni 30 milyonluk yatırımla yen...
        Büyükşehir, Elbistan Hacı Esat Efendi Caddesi'ni 30 milyonluk yatırımla yen...
        Onikişubat Belediyesi'nden evli ve evlenecek çiftlere 'Aile Akademisi'
        Onikişubat Belediyesi'nden evli ve evlenecek çiftlere 'Aile Akademisi'
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında Keş Dağı'nda anıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında Keş Dağı'nda anıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği "Muhsin Dağı"nda anıldı
        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği "Muhsin Dağı"nda anıldı
        Kahramanmaraş'ta ikamet ve depo yangını
        Kahramanmaraş'ta ikamet ve depo yangını