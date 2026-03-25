        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği "Muhsin Dağı"nda anıldı

        Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Kahramanmaraş'taki Muhsin Dağı'nda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        BBP'nin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde buluştu.

        Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.

        Törende konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti.

        Yazıcıoğlu'nun, inandığı değerlerden taviz vermeyen bir lider olduğunu dile getiren İspir, onun sadece bir siyasi hareketi değil, aynı zamanda gelecek nesillere örnek olacak bir şahsiyet ve ahlak mirası bıraktığını söyledi.

        İspir, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin dava sürecine de değinerek, dosyanın henüz vicdanları tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmadığını savundu.

        Söz konusu sürecin aydınlatılmasının önemine dikkati çeken İspir, şunları kaydetti:

        "Aradan geçen 17 yıl boyunca yaptığımız gibi, bir kez daha buradan haykırıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu dava dosyasının halen vicdanları tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmamış olması, yüreklerimizdeki en derin yaradır. Bu dosya sadece bizim camiamızın değil, Türk milletinin vicdan davasıdır. Ve yine söylüyorum, bu sürecin bütün hakikatiyle aydınlatılması ve adaletin tecellisi, devletimizin ömrünü ona siper etmiş yiğit evladına bir namus borcudur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

