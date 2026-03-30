        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kumar ve tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları, ekonomik olarak zor durumda olanlara faizli para vererek haksız kazanç sağladıkları ve pos tefeciliği yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.


        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 37 fişek, 7 cep telefonu, 1 pos cihazı ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak verecek bilgilerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi.


        Açıklamada, ayrıca bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu, bir şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

