Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

