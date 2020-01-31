Kahramanmaraş’ta 118 mahalle yoluna kar engeli

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Dulkadiroğlu’nda 2, Onikişubat’ta 6, Afşin’de 14, Ekinözü 16, Elbistan’da 34, Nurhak 5, Göksun 40 ile 2 karayolu, Andırın’da bir mahalle ile GebenGöksun arası yollar yoğun trafiğe kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ
30 Ocak 2020 Perşembe
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