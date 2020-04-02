MADO’dan sağlık çalışanlarına tam destek MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur; “Sağlık çalışanlarımızın isteklerinden para talep edilmeyecek”

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Korona virüs nedeniyle çalışan sağlık görevlilerinin yanlarında olduklarını açıkladı.

Ülke genelinde kritik günlerden geçildiğini söyleyen Kanbur, Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini açıkladı. MADO olarak sağlık çalışanlarının her türlü gıda desteğinin ücretsiz olarak sağlanacağını ifade eden Kanbur, “Bu kritik günlerde sağlık çalışanlarımız ön planda hizmet veriyorlar. Sağlık çalışanlarımız evlerini bırakıp hizmet veriyorlar. O yüzden onların çalışmalarına katkı sağlama bakımından mağazalarıma talimat verdim, ‘bütün sağlık çalışanlarının her hangi bir taleplerinde harfiyen yerine getirip para talep etmeyeceksiniz’ dedim. Su talebinde bulunan özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarımızın su taleplerini karşılamak istiyoruz. Bugün onların yanlarında olmayacağız da ne zaman olacağız. Sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, vatandaşlarımız da evlerinde hiç çıkmasınlar. Çocuklarınızdan uzak kalın ve yarınlar bizim olacak inşallah” diye konuştu.

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