Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde geçen sonbaharda dikilen ve örnek olarak gösterilen bahçedeki armut fidanları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

İlçeye bağlı Ataköy Mahallesi’nin eski muhtarı Tebernuş üzüm, mahallenin Kurt Tepe mevkiindeki 5 dönümlük arazisini armut bahçesi yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıl sonbaharda Malatya’dan aldığı 80 adet armut fidanını bahçesine dikti. Bin bir emekle dikip yeşerttiği fidanları korumak için çevresini tel örgü ile çevirme çalışmalarına başlayan Üzüm, bahçesine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Bahçesini dolaşan Üzüm, diktiği 22 armut fidanının kırıldığını ve 40’a yakın da demir direğe zarar verildiğini tespit etti.

Bahçesindeki fidanlara yapılanları vicdansızlık olarak niteleyen Üzüm, “Bu bahçeyi hazırlamak için günlerce emek verdik. Örnek bir bahçe hazırlamak için çok uğraştık. Malatya’dan getirdiğim 80 adet armut fidanı dikmiştim. Sonbaharda diktiğimiz fidanlar, yaz ayları ile birlikte yeşermişti. Gözüm gibi baktığım fidanlarımdan 22 tanesi, uç kısımlarından kırılmış. Kim neden böyle bir vicdansızlık yapar anlam veremedim. Fidanları kırdıkları gibi bahçenin etrafına çekeceğimiz tel örgü için hazırladığımız demir direklere de zarar verilmiş. Yazık günah. Meyve ağacından ne ister bir insan. Bu işin takipçisi olacağım. Bahçemi bu hale getirenlerin bulunması için gerekli işlemleri başlatacağım” dedi.

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