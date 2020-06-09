Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KAZA ANI KAMERADA<br>Kahramanmaraş'ta polis memuru Aydın Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammed Mustafa Gökpur otomobiliyle sola dönerken Aydın Yılmaz motosikletiyle çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle Aydın Yılmaz ile motosikletinin parçaları yola savruluyor.<br>CENAZESİ HATAYA GÖNDERİLDİ<br>Bu arada polis memuru Aydın Yılmaz için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morgunun önünde tören düzenlendi. Törene; İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Meslektaşları tarafından morgdan alınan Aydın Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze nakil aracına konuldu. Törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederken, törene 2 çocuğuyla katılan Esra Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.<br>İmamın dua edip helallik istemesinin ardından polis memuru Aydın Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-09 14:28:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.