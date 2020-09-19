Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve drone ile korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve drone ile korunuyor

İHA

Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve drone ile korunuyor

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki yeni yaşam alanlarına bırakılan Anadolu yaban koyunları, drone ve GPS dahil olmak üzere teknolojinin tüm imkanlarıyla izleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP), Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesi kapsamında çeşitli yaş gruplarındaki 30 koyun, Nurhak dağlarına bırakıldı. 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’a geri dönen Anadolu yaban koyunları, Yılan Ovası olarak adlandırılan dağlık arazide yaşamaya başladı. Güzel gözlerinden dolayı ‘ceren’ olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları için ve habitata uyumlarını gözlemlemek amacıyla teknolojinin tüm imkanları seferber edildi. Boyunlarındaki tasmalarda bulunan GPS, fotokapan ve telemetri cihazı ile 24 saat izlenen Anadolu yaban koyunlarının, bölgeye kısa sürede uyum sağladığı belirtildi.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, GPS tasma, fotokapan ve telemetri cihazından elde ettikleri veriler doğrultusunda cerenlerin habitat içindeki dolaşma alanlarını, konumlarını ve gelişme durumlarını gün gün kayıt altına alıyor. Mevsimin de etkisi ile yem bulmakta zorlanmayan Anadolu yaban koyunlarının, bölgeye tam uyumu için kış mevsimini de sorunsuz şekilde atlatmaları gerekiyor. Yapılan izleme çalışmaları, bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Cerenlerin, su ihtiyacının karşılanması için de suluk yerleştirildi. Başta DKMP ekiplerinin yaptıkları bu çalışmaların meyvesinin ise önümüzdeki yıl nisanmayıs aylarında alınması bekleniyor. Kışı sorunsuz şekilde atlatarak nisanmayıs aylarında yavrulamaya başlayacak olan Anadolu yaban koyunlarının popülasyonunda da artış olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Dünya üzerinde sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu yaban koyunları, Yılan Ovası’na KonyaBozdağ’daki koruma sahasından getirildi. Bölgeyi süsleyen cerenler arasında 7 yaşındaki koçlar ve yavrulu dişiler yer alıyor. Avlandıkları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır olan Anadolu yaban koyunlarının korunması için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürekli izlediği cerenlerde çip ve GPS bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları
82 yaşında ekmeğinin peşinde 50 yıldır kol düğmesi dikerek geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER 82 yaşında ekmeğinin peşinde 50 yıldır kol düğmesi ...
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu
Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği bırakmıyorlar Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan farklı motiflerdeki yorganlar gelinlik kızların hayalini süslüyor
YEREL HABERLER Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği ...
Akedaş'ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
YEREL HABERLER Akedaş'ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan ...
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç ...
Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil lastiği taktı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan etkilendi, bisikletine otomobil ...
Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
YEREL HABERLER Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini bisikletine taktı, şaşkın bakışlar arasında cadde ve sokaklarda gezdi
YEREL HABERLER Bisikletine otomobil lastiği taktı Otomobil lastiğini ...
Kahramanmaraş’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Tarihi Maraş Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte 23 şehit ailesi ve gaziye madalya ve beratları verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih ...
Kahramanmaraş'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 23 şehit yakını ve gaziye 'Devlet ...
Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
Kahramanmaraş’ta 20 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor Tescilli ceviz İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 20 bin ton ceviz rekoltesi ...
Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş’a taşıdı Karadeniz’den gelin geldi Kahramanmaraş’ta hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Karadeniz mutfağını Kahramanmaraş’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X