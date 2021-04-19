Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan biri koronavirüse yakalanınca 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4´nün de testi pozitif çıktı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 8 daireli apartmanda kadınlar mantı günü düzenledi. Güne katılanlardan Kırgızistan uyruklu kadının testi pozitif çıktı. Bunun üzerine apartmandaki 8 dairede bulunan 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Önünde jandarmanın beklediği apartmanda filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Ömer KOÇ
2021-04-19 13:23:08
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