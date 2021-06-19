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Elbistan Şehir Müzesi törenle açıldı 3 yılda restore edilen 100 yıllık hükümet konağı, şehir müzesi olarak hizmete açıldı

İHA

Elbistan Şehir Müzesi törenle açıldı 3 yılda restore edilen 100 yıllık hükümet konağı, şehir müzesi olarak hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Şehir Müzesi’nin açılışı, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Yaklaşık 100 yıl önce inşa edilen ve uzun süre hükümet konağı olarak kullanılan taş binayı şehir müzesine dönüştürmek için 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Türkiye’deki ‘şehir müzesi’ kavramının ilk örneklerinden biri olan Elbistan Şehir Müzesi’nin açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Büyük çoğunluğu Elbistan topraklarından çıkarılan yaklaşık 1500 eserin yer aldığı müzenin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Törenin ilk konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan yaptı.
Arslan, “Elbistan Şehir Müzesi’ni bu hale getirirken ilçeye bir kültür merkezinin yanında bir okul olma görevini de kendisine yüklemiş olduk. Elbistan’ın tüm kıymetli eserlerini bu müzenin içerisinde bulacaksınız. Elbistan’ın özetini bu müzenin içinde görme imkanı bulacaksınız. Elbistan’ın bilinen tarihinden bu güne kadar önemli eserleri, şahsiyetleri bu müzede görebileceksiniz” dedi.
Daha sonra mikrofona davet edilen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, Elbistan Şehir Müzesi’nin, tarihe tanıklık etme imkanı sunduğunu dile getirdi.
Vali Coşkun, “Elbistan’ımız ve bölgemizin tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi yönüyle içinde 1000’in üzerinde eserin yer aldığı ve her eserin ayrı bir öneme sahip olduğu Elbistan Şehir Müzemizin açılışının sevincini yaşıyoruz.
1930’lu yıllarda hükümet konağı olarak yapılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan binamız Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın gayretleri ve destekleri sayesinde bugün müze olarak ilimizin etnografik yapısının yanı sıra tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına ışık tutmaktadır. Müzemiz, hem mimari özellikleri ile hem de eserler sayesinde tarihe adeta tanıklık etmemizi sağlamaktadır. Böyle güzel bir eserin Elbistan’a ve dolayısıyla ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Törenin son konuşmasını yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da sözlerine ‘bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz’ diyerek başladı.
Mahir Ünal, 2011 yılından beri kurdukları hayalleri ve verdikleri sözleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. Bir şehrin yetiştirdiği çocuk, insan, şahsiyet kendini o şehre ait hissetmiyorsa; o şehrin tarihine, kültürüne, sokaklarına ait hissetmiyorsa çok büyük bir eksiklik var demektir. Bir çocuğun, kendini bir şehre ait hissetmesi için o şehrin tarihini bilmesi gerekiyor. O şehrin karakterini, şehirde yaşanmış olanları, şahsiyetleri bilmesi gerekir. Elbistan’da doğmuş bir gencin Baybars’ı bilmesi gerekir. Elbistan ovasında Moğolları durduran o büyük komutanı ve mücadelesini bilmesi gerekir. Dulkadiroğulları’nı, Osmanlı’yı bilmesi gerekir. Kurtuluş savaşında işte burada yapılan o muhteşem Elbistan mitingini bilmesi gerekir. Kahramanmaraş’ı kurtarmak için yola çıkan 140 çeteyi isim isim bilmesi gerekir.”
Şehir Müzesi’nin, Elbistan’ın ve Elbistanlının tarihini, karakterini, kimliğini anlatması açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Mahir Ünal, “Küresel efendilere inat, siber egemenlere inat aidiyetlerimizi, inancımızı, kültürümüzü, tarihimizi, değerlerimizi, ailemizi, nereden geldiğimizi unutmadan ve bununla gurur duyarak yaşayacağız. Bir insan nereye ait olduğunu unutursa ondan hayır gelmez. Bu yüzden müzelerimiz çok önemli. Çocuklarımıza lütfen kim olduklarını ve nereye ait olduklarını hatırlatalım. Bu duygularla bütün hizmetlerimizin hayırlara vesile etmesini temenni ediyorum. Müzemizin tarihimize ve kültürümüze katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Şehir Müzesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Mahir Ünal ve beraberindekiler, müzeyi gezerek eserlerle ilgili olarak bilgi aldı.

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