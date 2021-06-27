Kahramanmaraş'ta damla su yılanı görüntülendi

Kahramanmaraş'ta çoğunlukla nehir, ırmak ve göl yakınlarında bulunan damla su yılanı görüntülendi.

Onikişubat ilçesi İsmailli mevkiinde damla su yılanının görüntüleri çekildi. Karnı bazen parlak sarı veya turuncu renkte siyah benekli bir zara benzediğini söyleyen fotoğrafçı Baki Özdoğan, "İsmailli mevkiine gelerek burada damla su yılanını görüntüledik. Damla su yılanının dişileri erkeklerden daha büyüktür. Maksimum rengi grimsi, yeşil ila kahverengimsi veya siyaha yakın, sırtında koyu benekler bulunur. Çoğunlukla nehir, ırmak ve göl yakınlarında bulunurlar. Bu yılan türü zehirli değildir. Kendini savunmak için anüsünden çok kötü kokan bir salgıyı yayar. Başka bir savunma mekanizması da ölü taklidi yapmasıdır. Çiftleşme mevsiminde (MartNisan) büyük gruplar oluştururlar. Yumurta bırakma Temmuz ayında olur. Genç yılanlar, erken Eylül'de yumurtadan çıkar. Damalı su yılanı, suyun yakınındaki kuru deliklerde Ekim'den Nisan'a kadar kış uykusuna yatar" dedi.

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