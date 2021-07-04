Kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götüren genç yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaldırımdaki çöp kutusunu yerinden söktükten sonra omuzuna alıp götüren genç yakalandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda kaldırımdaki belediyeye ait çöp kutusu bir kişi tarafından sökülmüştü. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki Volkan S'nin çevredeki esnafın çöplerini doldurması nedeniyle kötü koku oluştuğunu, müşterilerinin rahatsız olduğunu ve bir anlık sinirle çöp kutusunu yerinden sökerek kırdığını söyledi öğrenildi. Şüphelinin söküp götürdüğü çöp kutusunu ise arka sokakta bulunan başka bir çöp konteynerinin yanına bıraktığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edilen şüpheli ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadesinin alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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