Alzheimer hastasında 3 gündür haber alınamıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'yi (89) arama çalışmaları sürüyor.
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Yenidemir Mahallesi'nde evinden ayrılan Abdurrahman Akdere, geri dönmedi. Yakınları Akdere´ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alzheimer hastası olan Abdurrahman Akdere'yi bulmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar Akdere´nin izine rastlanmadı. Bir vatandaşın ekiplere, "Ben o adamı yolda otostop çekerken gördüm" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-22 13:40:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.