Alzheimer hastasında 3 gündür haber alınamıyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'yi (89) arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Yenidemir Mahallesi'nde evinden ayrılan Abdurrahman Akdere, geri dönmedi. Yakınları Akdere´ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alzheimer hastası olan Abdurrahman Akdere'yi bulmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar Akdere´nin izine rastlanmadı. Bir vatandaşın ekiplere, "Ben o adamı yolda otostop çekerken gördüm" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-22 13:40:23



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