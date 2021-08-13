Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.
Onikişubat ilçesi kırsalındaki Demrek Mahallesi'nin ormanlık alanında, iddiaya göre, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz, 3 iş makinesi, 10 teknik personel ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevlere, 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-08-13 17:08:15
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