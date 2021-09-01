33 saka avına 43 bin lira ceza

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.

Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-09-01 16:57:22



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