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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matematik Olimpiyatı’nda ter döktüler

İHA

Matematik Olimpiyatı’nda ter döktüler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren okullar belli oldu.
Elbistan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı’na ilçe genelindeki 20 okuldaki 8.sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı. Oldukça çekişmeli geçen olimpiyata, 3’er öğrencinin yer aldığı takımlara 30 soru yöneltildi. Yarışma sonrasında Özel Elbistan Merkez Final Ortaokulu takımı birinci oldu. İkinciliği Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun elde ettiği olimpiyatların üçüncüsü ise Şeker Ortaokulu oldu. Dereceye giren okullara altın ve para ödülleri verildi.
Yarışmaya dair değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Ceran, “Elbistan Anadolu Lisesi, ilçemizde birçok yeniliğe öncülük eden okullarımızın başında gelmektedir. Bu çalışmalardan biri de ilçemizde ilk defa düzenlenen ve bu senede ikincisi yapılan “Matematik Olimpiyatları” yarışmasıdır. Bu yarışmaya 20 ortaokulumuz katılmış olup öncelikle kendi okulları içerisinden belirledikleri üçer kişilik takımlar Elbistan Anadolu Lisesi salonlarında yarışmaya katılarak süreci tamamlamışlardır. Öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz, bu yarışmada bunun bir parçası, bu vesile ile yarışmayı organize eden başta okul müdürümüz Birkan Şatıroğlu’na, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışmaya katılma cesaret ve özgüveni gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu ise şunları kaydetti:
“Genelde Bakanlığımızın, özelde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün öncülüğünde, matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştirmeye katkı sunmak için bu yarışmayı düzenledik. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini hedefliyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerimiz için keyifli bir ders olsun istiyoruz. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum Gelecek yıl il geneli daha sonra ise Türkiye geneli bir olimpiyat haline dönüştüreceğiz”
Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

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