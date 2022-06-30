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Eğitim neferlerinin şehit edildiği okulu yaşam alanına dönüştürdüler Kahramanmaraş’ta 26 yıl önce 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul binası ve çevresi ‘Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ olarak düzenlendi

İHA

Eğitim neferlerinin şehit edildiği okulu yaşam alanına dönüştürdüler Kahramanmaraş’ta 26 yıl önce 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul binası ve çevresi ‘Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ olarak düzenlendi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 26 yıl önce 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul binası ve çevresi, ‘Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ olarak düzenlendi. Projede şehit öğretmenlerin anıları ve eşyaları o dönemde kaldıkları odalarda sergilenirken, sınıflar da kurs ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek.
22 Nisan 1996'da Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Köyü İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için terör örgütü mensuplarınca tehdit edilen ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler aynı gece şehit edilmişti. Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış’ın girişimleri ile 3 eğitim neferinin şehit edildiği ve 26 yıldan bu yana kullanılmayan okul binasında ve çevresinde başlatılan proje tamamlandı. ‘Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı' olarak dizayn edilen projenin açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’anı Kerim tilaveti sonrasında konuşan Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, "İnancımıza göre şehitler ölmez dediğimiz anı yaşıyoruz. Bugün öldürmekle vatan ve millet sevgisinin yok edilemeyeceğine bir kez daha tanıklık ediyoruz. 22 Nisan 1996’da şehit edilen 3 meslektaşımızın anısına bu okulumuzda yeniden eğitim meşalesini yakıyoruz. Şehit meslektaşlarımızın anısını yaşatmak ve onlardan devraldığımız bayrağımızı dalgalandırmak için Kaymakamımız Sayın Abdulhamit Bağış liderliğinde başlattığımız projede bu okulumuzu bir eğitim müzesi, kurs merkezi ve yaşam alanı haline dönüştürdük. Bu projede milli eğitim camiası ve korucularımız başta olmak üzere emniyet ve jandarma personellerimizin alın teri var. Bu proje çerçevesinde 3 okulumuza şehitlerimizin isimlerini verdik. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehit meslektaşlarım Nurettin Arslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış ise, şehit öğretmenlerin anısını en güzel şekilde yaşatacak bir projeye imza attıklarını söyledi. Kaymakam Bağış, “Bu anlamlı ve özel projeyi, büyük bir emek ve gayret neticesinde bitirmiş olduk. Şehit öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz bu proje, eğitim müzesi olmasının yanında kurs merkezi olarak da yöre halkına hizmet edecek. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından şehit öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın özgeçmişleri okundu. Okunan hatimlerin duasının yapılması akabinde katılımcılar, okul binası ve çevresinde incelemelerde bulundular. Yurdun değişik yerlerindeki okullardan bağışlanan fidanlar da yaşam alanının bahçesinde toprakla buluşturuldu. Ayrıca şehit öğretmenlerin isimleri de ilçedeki 3 okula verildi. Şehit öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı tabelalar okul müdürlerine teslim edildi.
Müzeye dönüştürülen şehit öğretmenlerin odalarını ve sınıflarını inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Her birini yaşamış gibi gözümüzde canlandırdığımız bir çalışma olmuş. O günlerdeymişiz gibi hissettik” dedi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ise, okullara şehitlerin adının verilmesinin önemine değindi.
Programın en duygusal anlarını ise şehit öğretmenlerin yakınları yaşadı. Şehit öğretmenlerin odalarını gözyaşları içinde gezen ve anılarını yâd eden yakınları, “Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek duygularını ifade etti.
Şehit yakınları Haydar ve Zekeriya Aslan ile Yakup Serin, projede emek verenlere teşekkür ederek, “Şehit olduktan sonra ilk defa geliyoruz. Aynı acımız devam ediyor. İnşallah daha sonra da geleceğiz. Mekanları cennet olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma yapılmış” dediler.
Törene şehit öğretmenlerin yakınları ile Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, daire amirleri, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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