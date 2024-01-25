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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta 1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:12
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        1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. (55) ve S.A.A.´nın (49) ellerinde bulunduğunu belirttikleri bir tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında deri üzerine yazılmış 1300 yıllık olduğu iddia edilen tarihi Tevrat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Tarihi Tevrat ise muhafaza altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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