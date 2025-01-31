Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aslanbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada A.P, R.A. ve Mehmet Mazı'ya tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI; ŞÜPHELİ YAKALANDI

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mazı hayatını kaybetti. Mazı'nın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.P, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.