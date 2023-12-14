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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Kahramanmaraş Afşin'de, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 02:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 02:46
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        Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Y.E.C. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        HER İKİ ARAÇTAKİ 7 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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