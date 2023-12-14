Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kahramanmaraş Afşin'de, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Y.E.C. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
HER İKİ ARAÇTAKİ 7 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.