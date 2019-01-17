Kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde 80 mahalleye de elektrik enerjisi verilemiyor.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

CAMİ VE 4 EVİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 4 ev ile bir caminin üzerine çığ düştü.

Bir ev ve caminin çatısının bir kısmının çökmesine yol açan çığ hasara neden oldu.



