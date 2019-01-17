İHA'nın haberine göre, Çağlayancerit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına çığ tehlikesini de beraberinde getirdi. Kekilicek mevkiinde bir vatandaşın çığ altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşlar arazide yaptığı arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra ise şahsın cansız bedenine ulaşıldı.



ONLARCA HAYVAN CAN VERDİ



Öte yandan, Engizek Mahallesi'nde de Adem Kurt'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu ağılın çatısı çöktü. Facia sonrası onlarca hayvan can verdi.



