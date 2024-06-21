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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü - Güncel haberler

        Yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:53
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        Yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü
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        Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 5'i teknik 120 personel ile Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevredeki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

        Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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