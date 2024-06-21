Yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:53 facebook

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