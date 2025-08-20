Kahramanmaraş'ta genç kızın parmağında yüzük sıkıştı
Kahramanmaraş'ta bir genç kızın parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı
Giriş: 20.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 20.08.2025 - 00:13
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan genç kız, Afşin Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen ekip, yüzüğü, motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.
Genç kız, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
