Kahramanmaraş'ta iftar sofralarının ana yemeği: Eli böğründe

Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen "eli böğründe" yemeği, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında.

Geleneksel taş fırınlarda pişirilen eli böğründe yemeği kuzu etiyle hazırlanıyor.

Adını, hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından alan yemeğin temel lezzetini kaburga eti ile kuyruk yağı veriyor.

Domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle zenginleştirilen yemek, taş fırında yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.

Kahramanmaraş'ta yaygın olarak tüketilen bu yöresel lezzet, özellikle ramazan ayında ilgi görüyor.

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ESNAF YEMEĞİNDEN TESCİLLİ LEZZETE

Kentte uzun yıllardır eli böğründe yemeği yapan işletmeci Alican Börekçi, yemeği geçmişte çarşı esnafının pratik öğle yemeği olarak tükettiğini söyledi.

Börekçi, yemeğin günümüzde kentin ve bölgenin sevdiği lezzet haline geldiğini ifade ederek, "Eli böğründe aslında bizim çarşı yemeğimizdir. Çarşıda esnaf yağ tenekesini keser, tenekenin içerisinde et, domates ve biber koyarak bu yemeği hazırlayıp fırına gönderirlerdi. Hem ucuz olması hem de hızlı hazırlanması bu yemeğe ilgiyi artırdı. Kasaba gidildiğinde de bu yemeğin pişmesi 15 dakika civarında sürdüğü için esnaf orada elini böğrüne koyarak beklediği için bu isimle anılmaya başladı. Bugün ise Kahramanmaraş'ın tescilli yemeklerinden biri haline geldi" dedi.

Yemeğin az yağlı kaburga etiyle odun ateşinde pişirilmesinin önemli olduğunu belirten Börekçi, şöyle devam etti:

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"Eli böğründe yemeği kuzu etinden olur, biz burada genellikle koyun eti kullanırız. Yani koyun eti dediğim, tüm gövdede 22-23 kilogramı geçmeyecek etleri kullanırız, biraz yağlı olacak. Eli böğründe yemeği kaburga kısmından olur, odun ateşinde pişer. Baharat girmez, ete az biraz kekik atmak isterseniz, kekik atabilirsiniz."

Vatandaşların ramazanda yemeğe yoğun talep gösterdiklerini belirten Börekçi, şunları kaydetti: