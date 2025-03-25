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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta iftar sofralarının ana yemeği: Eli böğründe

        Kahramanmaraş'ta iftar sofralarının ana yemeği: Eli böğründe

        Kahramanmaraş'ta, hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından dolayı eli böğründe adı verilen lezzet, iftar sofralarında tercih ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:21
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        Kahramanmaraş'ta adını esnaftan alan lezzet!
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        Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen "eli böğründe" yemeği, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında.

        Geleneksel taş fırınlarda pişirilen eli böğründe yemeği kuzu etiyle hazırlanıyor.

        Adını, hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından alan yemeğin temel lezzetini kaburga eti ile kuyruk yağı veriyor.

        Domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle zenginleştirilen yemek, taş fırında yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.

        Kahramanmaraş'ta yaygın olarak tüketilen bu yöresel lezzet, özellikle ramazan ayında ilgi görüyor.

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        ESNAF YEMEĞİNDEN TESCİLLİ LEZZETE

        Kentte uzun yıllardır eli böğründe yemeği yapan işletmeci Alican Börekçi, yemeği geçmişte çarşı esnafının pratik öğle yemeği olarak tükettiğini söyledi.

        Börekçi, yemeğin günümüzde kentin ve bölgenin sevdiği lezzet haline geldiğini ifade ederek, "Eli böğründe aslında bizim çarşı yemeğimizdir. Çarşıda esnaf yağ tenekesini keser, tenekenin içerisinde et, domates ve biber koyarak bu yemeği hazırlayıp fırına gönderirlerdi. Hem ucuz olması hem de hızlı hazırlanması bu yemeğe ilgiyi artırdı. Kasaba gidildiğinde de bu yemeğin pişmesi 15 dakika civarında sürdüğü için esnaf orada elini böğrüne koyarak beklediği için bu isimle anılmaya başladı. Bugün ise Kahramanmaraş'ın tescilli yemeklerinden biri haline geldi" dedi.

        Yemeğin az yağlı kaburga etiyle odun ateşinde pişirilmesinin önemli olduğunu belirten Börekçi, şöyle devam etti:

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        "Eli böğründe yemeği kuzu etinden olur, biz burada genellikle koyun eti kullanırız. Yani koyun eti dediğim, tüm gövdede 22-23 kilogramı geçmeyecek etleri kullanırız, biraz yağlı olacak. Eli böğründe yemeği kaburga kısmından olur, odun ateşinde pişer. Baharat girmez, ete az biraz kekik atmak isterseniz, kekik atabilirsiniz."

        Vatandaşların ramazanda yemeğe yoğun talep gösterdiklerini belirten Börekçi, şunları kaydetti:

        "Sırf bu lezzet için Kahramanmaraş'a geliyorlar, Kahramanmaraş'ta da bizi buluyorlar, biz de burada kendilerine lezzetimizi tattırıyoruz. İstanbul, Konya, İzmir gibi şehirlerden yemeği tatmak için gelen misafirlerimiz var. Çevre illerden gelenler de oluyor, buraya gelenler eli böğründe yemeğini daha çok istiyor, daha çok seviyorlar. Ramazanda genellikle müşterilerimiz eli böğründe yemeğini tercih ediyor ve öyle bir şey ki, en büyük reklamı müşteri yapıyor."

        VATANDAŞLARIN BEĞENİSİ

        Ramazan ayında hem Kahramanmaraşlıların hem de şehir dışından gelen misafirlerin en çok tercih ettiği yemeklerden biri olan eli böğründe, gastronomi turizmi açısından da kente önemli katkı sağlıyor.

        İstanbul'dan gelen Hediye Sezen Erşahan, eli böğründe yemeğiyle ilk kez Kahramanmaraş'ta tanıştığını belirterek, "Ben İstanbulluyum, bu yemeği daha önce hiç bilmiyordum. İlk defa burada tattım, severek yiyorum. Adı biraz değişik gelmişti ilk zamanlarda, herkes gibi. Çok beğenerek yiyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Çok ayrı bir tat, çok severek yiyeceğinize eminim." dedi.

        Erşahan, yemeğin adını duyduğunda patlıcana sarılmış bir köfte beklediğini ancak farklı bir sunumla karşılaştığını ifade etti.

        Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Türkmen ise eli böğründe yemeğinin adını ilk duyduğunda şaşırdığını ancak tattıktan sonra hayran kaldığını belirtti.

        Kahramanmaraş'a özgü bu lezzeti çevresindeki insanlara da önerdiğini aktaran Türkmen, yemeğin özellikle et severler için ideal bir seçenek olduğunu dile getirdi.

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        #eli böğründe
        #KAHRAMANMARAŞ
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