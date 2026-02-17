Canlı
        Kahramanmaraş'ta iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çarpışan iki minibüsten biri devrildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 04:49 Güncelleme: 17.02.2026 - 04:49
        Kahramanmaraş'ta iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Türkoğlu ilçesinde Dursun A. (55) idaresindeki yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Osmaniye karayolu Kılılı mevkisinde, Mehmet Ç. yönetimindeki minibüse çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Türkoğlu
        #haberler
        #Son dakika haberler
