Kahramanmaraş'ta iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çarpışan iki minibüsten biri devrildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı
Türkoğlu ilçesinde Dursun A. (55) idaresindeki yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Osmaniye karayolu Kılılı mevkisinde, Mehmet Ç. yönetimindeki minibüse çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.