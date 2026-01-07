Habertürk
Habertürk
        Kahramanmaraş'ta TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:14
        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
        M.E.E. yönetimindeki otomobil, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.H.K. ve S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Araç içerisinde pürmüzle ısınmaya çalıştılar

        Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da araç kaloriferleri bile yetersiz kaldı. Erzurum'da seyir halindeki otomobilde ısınmak için tüp yakan vatandaşlar hem ılındı hem de camlarda oluşan buzlanmayı önlemeye çalıştı. (İHA)

