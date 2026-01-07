Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı
M.E.E. yönetimindeki otomobil, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.H.K. ve S.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
