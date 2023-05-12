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Haberler Gündem Trafik Kahramanmaraş'taki feci kazada 2 çocuk öldü
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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Kahramanmaraş'ta, önce refüj, aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil ardından aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki feci kazada 2 çocuk öldü
İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Tarık Doğan'ın (16) ile Batım Pektaş (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.E.D idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine ve palmiye ağacına çarptıktan sonra savrularak aynı istikamete seyir eden R.S. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine gelen ekipler, Tarık Doğan'ın (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada ağır yaralanan Batım Pektaş (16) da kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan M.E.D. ve M.E.D'nin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazaya tanık olan Neşet Tahtadelen, "Seyir halinde giden araç direğe ve ağaca çarpıp takla atıyor. 2 kişi hayatını kaybetti" dedi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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