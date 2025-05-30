Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi milli park ilan edildi

Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Geven Vadisi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Parklar'ımıza bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, millî park statüsüne kavuştu. Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki millî mirasımız arasında yer alacak. Ülkemize ve Kahramanmaraş'a hayırlı olsun."